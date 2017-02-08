هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك بمعرض توعوي في الجنادرية 31

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تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية31).

بمعرض توعوي, يتضمن عددًا من الأركان التوعوية والتعريفية .

ووظفت الرئاسة التقنية البصرية في جناحها, حيث يحتوي المعرض شاشات عرض ومواد توعوية وتوجيهية.

تسعى الرئاسة من خلالها إلى التوعية والتوجيه والتعريف بجهودها.

كما تعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تفعّل جانب الوقاية الذاتية من خطر الفكر الضال، وحماية المجتمع من شروره.

إضافة إلى جناح يتعلق بالجوانب التاريخية للهيئة…

ويعرض وثائق تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ولأبنائه الملوك البررة .

كما يضم المعرض جناحاً تعريفياً بالمبادرات التطويرية التي أطلقها مؤخراً معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

إلى جانب جناح تقني يعرض حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها على شبكة المعلومات، وتطبيقات الرئاسة على الأجهزة الذكية.

ويقدم المعرض الذي يستمر طيلة أيام المهرجان لزواره إهداءات من المواد التوعوية والتوجيهية وعرض بعض المواد الإعلامية, بالإضافة إلى بعض الهدايا للزوار .

يذكر أن الرئاسة العامة تشارك في كل مهرجان بفريق ميداني ليباشر الأعمال الميدانية, بالإضافة إلى مشاركة توعوية ممثلة في المعرض .