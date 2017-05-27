هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقع مذكرة تفاهم مع الصين

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الرياض- واس

وقعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية وذلك من أجل تعزيز التبادل والتعاون ودفع التوسع والتطور المشترك لصناعة المحتوى المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى عقد مهرجانات ومؤتمرات في كلا البلدين مع تشجيع القائمين على صناعة المحتوى المرئي والمسموع والموزعين والعارضين للمشاركة في تلك المناسبات. كما تهدف إلى تشجيع عرض المحتوى مع دعم الإنتاج المشترك والتعاون في مجال تقنيات المحتوى المرئي . وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف بندر بن محمد عسيري ونائب الوزير لشؤون الصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية تونج جانج بحضور مدير عام إدارة تطوير الاستثمار في الهيئة فهد المعمر , وذلك ضمن مبادرة الحزام والطريق التي أقيمت فعاليتها في جمهورية الصين الشعبية منتصف شهر مايو 2017 م.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية تعمل على تنظيم وتطوير صناعة الإعلام من أجل تهيئة بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار الإعلامي في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.