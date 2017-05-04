هيئة الاتصالات عالجت أكثر من 900 ألف رابط مخالف …!

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لا شك أن الشبكة العنكبوتية “الإنترنت” مليئة بالكثير من الراوبط المخالفة لبلاد كثيرة، وأن الحل الوحيدة معها يكون الحجب أو معالجة هذه الروابط المسيئة.

لذلك أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية مؤخرًا أنها قامت بمعالجة أكثر من 900 ألف رابط إنترنت مخالف خلال عام 2016، نسبة الإباحية منها 92%.

والجدير بالذكر أنه تجاوز عدد الروابط المسيئة للأطفال التي تمت معالجتها أكثر من 1300 رابط.

وتقول الهيئة إنها تساهم بفعالية في دعم جهود مكافحة الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية.

من خلال حجب المواد المسيئة للأطفال، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بها أولًا بأول.

وأضافت الهيئة أنها وخلال عام 2016، أجابت على أكثر من ستة آلاف استفسار يتعلق بالترشيح عبر البريد الإلكتروني.

وكذلك تمكنت من معالجة أكثر من 52 ألف رابط من خلال التواصل مع عدد من مزودي المحتوى الرئيسيين بالإنترنت لمكافحة نشر المواد الإباحية أو منع وصول مستخدمي الإنترنت بالمملكة إليها.

وفي إطار المساهمة في حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت وتفعيل دور الأسرة في الحد من تعرضهم للمحتوى الضار على شبكة الإنترنت..

أشارت الهيئة إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد المسودة الأولى للإطار التنظيمي لدعم توفير أدوات التحكم الأبوي لمستخدمي الإنترنت بالمملكة.

وبالتوازي مع ذلك تعمل مع مقدمي الخدمات على استكمال تفعيل البحث الآمن على أبرز محركات البحث خلال الربع الأول من عام 2017.

ولكن ما هي خدمة ترشيح مواقع الإنترنت الذي تقدمها الهيئة؟

هي خدمة تقدمها هيئة الاتصالات بالمملكة بهدف حماية المجتمع السعودي من أخطار الانترنت الضارة وضمان تقديم المحتوى الجيد .

وذلك من خلال وضع الضوابط والمتطلبات الخاصة بترشيح خدمات الإنترنت بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت.

كما تقوم بتوفير القوائم الخاصة بالمواقع المحجوبة يومياً لمزودي خدمة المعطيات لتطبيقها على البوابات الدولية.

ويمكن للمستخدمين التقدم بطلباتهم للحجب أو رفع الحجب عن المواقع من خلال الرابط التالي:

www.filter.sa

وأوضحت الهيئة أن جهودها المستمرة في تطوير منظومة الترشيح الوطنية أثمرت عن عدد من النتائج الإيجابية، والتي منها:

استمرار صعوبة الوصول لنطاقات إباحية مفتوحة عبر محركات البحث.

انخفاض ملحوظ في نتائج البحث عن الإباحية لدى عدد من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي.

انخفاض في عدد التطبيقات الإباحية على مختلف متاجر الأجهزة الذكية.

ولذلك تدعو الهيئة جميع مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، وإباحية الأطفال من خلال موقع (إنترنت.السعودية) أو تطبيق الترشيح على الأجهزة الذكية الذي تم تدشينه حديثًا.

كل هذا من أجل حماية المجتمع من أي شيء ضار على الشبكة العنكبوتية وخاصة هذه الروابط المخالفة والمسيئة أكثر للاطفال.