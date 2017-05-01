هيئة الترفيه تختتم فعالياتها لشهر أبريل 2017م

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اختتمت الهيئة العامة للترفيه فعالياتها لشهر أبريل 2017م المنصرم بدعم ما يزيد عن 44 فعالية ترفيهية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.

وتوزعت على 276 عرض متنوع ما بين الفئات المختلفة التي تتناسب مع مختلف الأعمار في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

بعدد حضور تجاوز المليون ونصف المليون زائر، ومنها الأمسية الشعرية للأمير سعود بن عبدالله ، ومسرحية قلب للبيع.

وملتقيات حكايا مسك ونورني، وتحدي بطل العالم للبوكسينق، وباقة منوعة من المهرجانات والعروض الحية والكرنفالات.

وتنوعت الفعاليات في شهر أبريل لتشمل:

العروض والنشاطات الفنية الترفيهية، والثقافة والفنون، والرياضة الترفيهية في 19 مدينة من مدن المملكة…

شملت الرياض، وجدة، والدمام، وينبع، والطائف، والأحساء، والخفجي، والدهناء، وتبوك، والجبيل، وحائل، وعنيزة، وأبها، والجبيل، والهفوف، والمدينة المنورة، وحفر الباطن.

وأوضحت الهيئة في بيان لها التزامها بتوفير العديد من الخيارات الترفيهية لأكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين والزوار.

مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار مساعيها للنهوض بقطاع الترفيه في المملكة، حيث تحرص الهيئة على تقديم الأنشطة بأسعار مناسبة لتكون في متناول أكبر عدد ممكن الجمهور.

بالإضافة إلى توفير فرصة الدخول لبعض الفعاليات بالمجان للعامة ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الهيئة وبالتعاون مع الجهات المختلفة أنها تعمل بجهد مضاعف في سبيل توفير برامج ترفيهية مستدامة تتميز بمحتوياتها المتنوعة التي تناسب جميع الزوار في مختلف مناطق المملكة.

وذلك إيماناً منها بأهمية مواصلة العمل والتقدم نحو كل جديد في عالم الترفيه، مشيرة إلى أن روزنامتها الترفيهية تعتمد بشكل أساسي على التنوع الهادف الذي من شأنه خلق المزيد من أساليب الترفيه بكل فئاته وأنواعه.

ودعت هيئة الترفيه الجميع إلى زيارة موقع روزنامتها الإلكتروني www.roznamah.sa أو حساب الروزنامة على مواقع التواصل الاجتماعي Roznamah_sa@ .

للحصول على معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية التي أقيمت في شهر إبريل، والاطلاع على الفعاليات الأخرى المزمع تنفيذها في شهر مايو الحالي.