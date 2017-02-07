هيئة الترفيه تدعم معرض (39,21 فن جدة)

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الرياض – البلاد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن رعايتها لمعرض “39,21 فن جدة” المرموق، الذي تقام فعالياته في جدة خلال شهري فبراير ومايو 2017، وأقيمت سلسلة من الفعاليات الافتتاحية خلال الفترة من 1 – 4 فبراير الجاري.

ويتم تنظيم هذه التظاهرة الفنية من قبل المجلس الفني السعودي، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لترويج الحراك الفني والثقافي ودعم الإبداع في المملكة, ويرأس المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبد العزيز .

ويستمد المعرض عنوانه من الإحداثيات الجغرافية لمدينة جدة (21.5433° شمالاً، 39.1728° شرقاً)، ويسعى إلى تعزيز مكانة جدة كمدينة في طليعة المدن التي تتصدّر المشهد الفني المعاصر في المملكة العربية السعودية،

وتتضمن هذه الفعالية إقامة عدد من المعارض الفنية والثقافية، وورش عمل، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى بناء جسور التواصل مع العالم الخارجي عبر لغة الفن كما يتيح المعرض للسعوديين والمقيمين فرصة الاطلاع على الحراك الفني والثقافي المتنامي في المملكة. وتقام النسخة الرابعة من معرض “39,21 فن جدة” بعنوان “سفر”، ويشارك فيها الفنانان سام بردويل وتيل فيلراث، وسيقومان من خلال أعمالهما باستعراض ما يكتشفه المسافر من أشياء ومعلومات فضلاً عن تعرفه على الآخرين واكتشاف الأماكن المهجورة والمعالم المعروفة, كما سيضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والابداعية لعدد من الفنانين السعوديين. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس عمرو المدني، “: “شهد الوسط الفني السعودي نمواً وإقبالاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أسهمت بعض المبادرات من قبيل معرض “39,21 فن جدة” بتوفير منصة مناسبة للفنانين السعوديين لعرض أعمالهم الفنية.”