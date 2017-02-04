هيئة الترفيه تستطلع آراء الإعلاميين

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الرياض – البلاد

نظمت “الهيئة العامة للترفيه” في مدينة الرياض، جلسة حوارية لتبادل الآراء ومناقشة روزنامة الفعاليات الترفيهية للهيئة لعام 2017م، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى جانب نخبة من الكتّاب والمفكرين وأصحاب الرأي والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأتاحت هذه الجلسة الفرصة أمام الهيئة للقاء أبرز الإعلاميين وأصحاب القلم والفكر وأشهر المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، والاستماع لآرائهم وأفكارهم التي سيكون لها دور مهم في رسم ملامح قطاع الترفيه في المملكة، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة كداعم لصناعة الترفيه وتسليط الضوء على الخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها.

واستهلت الجلسة بكلمة ترحيبية من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، استعرض خلالها استراتيجية الهيئة

مؤكداً خططها الرامية للاستفادة من مساهمات الجمهور في رسم ملامح قطاع الترفيه في المملكة. واستعرض الرئيس التنفيذي لـلهيئة المهندس عمرو بن صالح المدني الفعاليات المقترحة في روزنامة عام 2017م وفتح المجال أمام الحضور لإبداء آرائهم وأفكارهم وتصوراتهم.