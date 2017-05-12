هيئة الرياضة توقع اتفاقية مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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قعت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتطوير والتخطيط ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان ,اليوم في مقر الهيئة العامة للرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئتين .

وتسهم الاتفاقية في تقديم الاستشارات والدراسات المتعلقة بالبرامج والفعاليات الرياضية وصولاً إلى مجتمع صحي رياضي.

يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 إلى جانب وضع الخطط المناسبة للاستفادة من بعض المرافق الرياضية.

وتقديم مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية المناسبة لفئات المجتمع وتوفير بيئة مناسبة لدعم مشاريع رواد ورجال الأعمال في القطاع الرياضي وتوفير وسائل جذب مناسبة للاستثمار في المجال الرياضي.

كما تتضمن الاتفاقية إقامة ورش عمل مشتركة لمختلف المشاريع والبرامج الرياضية والعمل على إيجاد أفضل الحلول الاستثمارية.

لزيادة العوائد المالية من المشاريع والبرامج الرياضية المختلفة، كما تشمل مجالات التعاون تقديم برامج التدريب المناسب لرواد الأعمال في القطاع الرياضي.