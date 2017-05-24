هيئة السياحة تطلق مبادرة السعودية وجهة المسلمين

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جدة ــ واس

اطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة أولى الرحلات السياحية المعتمدة ضمن مبادرة “السعودية وجهة للمسلمين”، بدعم من أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل الأنشطة والبرامج السياحية الخاصة بزوار الحرمين الشريفين ضمن برنامج (رحلات ما بعد العمرة)، وذلك بالتعاون مع شركات الرحلات السياحية المعتمدة لدى الهيئة لتنظيم الرحلات السياحية الخاصة بالزوار إلى محافظات منطقة المدينة المنورة.

ويأتي اعتماد مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، برنامج المسارات السياحية لرحلات ما بعد العمرة بشكل رسمي عقب الانتهاء من جميع الإجراءات التي تتضمن تطوير النظام الإلكتروني الخاص بنقل مسؤولية مشغل العمرة إلى منظم الرحلات السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة وشركة سِجل وشركة علِم.