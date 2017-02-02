هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي توقع مع حكومة المملكة اتفاقية توفير مقر للهيئة

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وقعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي اتفاقية المقر مع حكومة المملكة العربية السعودية.

خلال حفل مراسم التوقيع الرسمي الذي أقيم بمقر وزارة الخارجية في الرياض مؤخراً.

وتنص الاتفاقية التزام حكومة المملكة العربية السعودية، باعتبارها بلد المقر…

تقديم الموارد والتسهيلات اللازمة لتحقيق الأداء الفعال لهذا الجهاز المستقل في منظمة التعاون الإسلامي.

وتوفير مبنى منفصلا ليكون مقراً للهيئة، تزاول عملها في إطار من الاستقلالية.

وفقاً لما تقرر خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس التي عقدت في يونيو 2014 م أن يكون مقر سكرتارية الهيئة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية، نيابة عن حكومة المملكة الدولة المضيفة، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، فيما وقعها نيابة عن الهيئة، مرغوب سليم بت.

وأعرب مرغوب بت، عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمها السخي للهيئة وتعاونها المستمر معها.

بما في ذلك الدعم اللوجيستي اللازم لتسيير عمل الهيئة بصورة فاعلة، موجهاً الشكر أيضا للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وإلى معالي الأمين العام على ما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي من أجل تسهيل عمل الهيئة.

يذكر أن الهيئة تأسست في عام 2011 م لتكون إحدى الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي.

تقدم المشورة من هيئة خبراء مستقلين حول جميع قضايا حقوق الإنسان، إلى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.