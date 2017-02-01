واتساب تضيف ميزة تجعل الهاتف أشبه بـ(رادار)

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جدة ــ وكالات

كشفت تقارير صحفية عن طرح تطبيق “واتس آب” لميزة جديدة، وصفت بأنها ستجعل من الهاتف الذكي أشبه بـ”رادار”.

يمكن لتلك الميزة الجديدة، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن تتيح للشخص تتبع مواقع أصدقائه على الخريطة، في الوقت الفعلي المتواجدين فيه.

وسيكون هاتف المستخدم أشبه بالرادار، الذي يمكنه أن يلتقط أماكن تواجد أصدقائه، ويرشده إلى الطريق الذي يمكن أن يسلكه كي يجدهم ويذهب إليهم.

ولا تزال تلك الميزة مطروحة في النسخة التجريبية لتطبيق “واتساب” على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، ومن المتوقع طرحها رسميا خلال الفترة المقبلة.

ولن تتوقف تلك الميزة عند أصدقاء بعينهم، بل ستمكن كافة أعضاء مجموعات الدردشة في التعرف بسهولة على أماكن بعضهم البعض.