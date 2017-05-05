العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

واتساب تعلن حل مشكلة انقطاع الخدمة بعد تضرر جميع مستخدميها

0 تعليق 131 مشاهدة
واتساب تعلن حل مشكلة انقطاع الخدمة بعد تضرر جميع مستخدميها
شارك عبر واتساب

قالت شركة واتساب إن مشكلة انقطاع الخدمة على مستوى العالم لبضع ساعات يوم الأربعاء انتهت.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني:

“لم يتمكن مستخدمو واتساب في جميع أنحاء العالم اليوم من استخدام واتساب لبضع ساعات. قمنا بحل المشكلة ونأسف لهذا الإزعاج”.

ويتجاوز عدد مستخدمي تطبيق واتساب في العالم 1.2 مليار مستخدم وهو من أهم وسائل التواصل والتعاملات في الكثير من الدول.

واستحوذ فيسبوك على واتساب عام 2014 في صفقة بقيمة 19 مليار دولار.

 

 

الوسوم:, ,

التصنيف: التقنية

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق