واتساب تعلن حل مشكلة انقطاع الخدمة بعد تضرر جميع مستخدميها

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قالت شركة واتساب إن مشكلة انقطاع الخدمة على مستوى العالم لبضع ساعات يوم الأربعاء انتهت.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني:

“لم يتمكن مستخدمو واتساب في جميع أنحاء العالم اليوم من استخدام واتساب لبضع ساعات. قمنا بحل المشكلة ونأسف لهذا الإزعاج”.

ويتجاوز عدد مستخدمي تطبيق واتساب في العالم 1.2 مليار مستخدم وهو من أهم وسائل التواصل والتعاملات في الكثير من الدول.

واستحوذ فيسبوك على واتساب عام 2014 في صفقة بقيمة 19 مليار دولار.