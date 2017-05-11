واتساب يضيف ميزة لحماية مستخدميه

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جدة ــ وكالات

أطلق تطبيق التراسل الفوري ” واتساب” ميزة جديدة بهدف توفير مزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين، يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية.

وقال واتساب، التابع لشركة فيسبوك، ان ميزة التشفير لرسائل واتساب المحفوظة على خدمة iCloud في هواتف آيفون بهدف حماية تلك البيانات من القراصنة والمتجسسين.

وكان التطبيق أضاف سابقا ميزة تشفير الرسائل في المحادثات التي تجري بين مستخدميه من اجل الحفاظ على خصوصيتهم.

وقالت الشركة إن الطريقة التي تتبعها تتميز بان القائمين على واتساب ذاتهم غير قادرين على فك تشفير الرسائل المتداولة بين المستخدمين.