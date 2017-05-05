(واتس آب) يعود للعمل بعد مشكلة انقطاع عالمية

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

عاد تطبيق “واتس آب” للعمل بعد مشكلة انقطاع استمرت لساعات، وشملت معظم دول العالم,وقالت شركة “واتس آب”، في بيان، انه لم يتمكن مستخدمو واتس آب في جميع أنحاء العالم صباح امس من استخدام واتساب لبضع ساعات. قمنا بحل المشكلة وناسف لهذا الإزعاج.

وفوجئ مستخدمو تطبيق الرسائل الإلكترونية “واتس آب” المملوك لشركة فيس بوك بعطل فيه، وانقطاع اتصاله بشبكة الإنترنت، إذ صار غير متاح للعديد من المستخدمين في دول عربية عديدة إضافة إلى أمريكا وأوروبا.

وبدأت المشكلة ليل الأربعاء، وشعر بها المستخدمون في الخليج ومصر والاردن، وأيضا في بريطانيا ومناطق عديدة من هولندا وفي باريس وميونخ وميلان وبرلين وفيينا، حسبما أفاد موقع “انترناشونال بيزنس تايمز” في المملكة المتحدة.