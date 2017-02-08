واحة السياحة بمهرجان الجنادرية تقدم عرضاً مميزاً للمواقع السياحية بالمملكة

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شاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي تشنغون, بجناح هيئة السياحة والتراث الوطني بمهرجان الجنادرية 31 (واحة السياحة والتراث) .

وقال السفير الصيني خلال زيارته للواحة يوم أمس :

” جذبني جناح الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني من بعيد بأصوات الفنون التراثية والشعبية.

وكذلك الأضواء الملونة وجو الاحتفال الكبير الذي شدني, بالإضافة إلى رقصات الأطفال الصغار ” .

وأضاف: ” واحة السياحة والتراث قدمت لنا فكرة عن ما يتوفر فيه عن المعالم السياحية الكثيرة في السعودية “.

مشيراً إلى أنه تشرف بالحضور مع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

في بكين لمعرض روائع الآثار للمملكة العربية السعودية، في أكبر مركز بالمتحف الوطني في الصين.

حيث زار العرض واكتشف المعروضات القيمة والأثرية، وشد انتباه بعض القطع الأثرية من الخزف الصينية المكتشفة في السعودية .

وأشاد بالعرض الموجود في قاعة العرض الخاصة بواحة السياحة والتراث, الذي يعرض فيه سبعة أماكن مختارة في السعودية.

ويعرض فيها كذلك بعضاً من تراثها وحياة الناس فيها، مهنئاً سمو رئيس الهيئة على الجناح المتميز، ومتمنياً التوفيق والجناح للهيئة في المستقبل.

خاصةً وأن جناح الهيئة يعدّ من الأجنحة المميزة الموجودة في الجنادرية ويشهد كثافة حضورية واستحسان الحضور .

وأشار إلى أن ساحة الفنون تعدّ من أهم الأماكن لجذب الزوار، بالإضافة إلى العروض المختلفة والمعلومات السياحية الموجودة فيها.

التي تشرح الأماكن السياحية في السعودية والمشروعات المختلفة التي تقوم بها الهيئة .