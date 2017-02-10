(وادينا تراث وأصالة ) حاضر معطر بعبق التاريخ

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وادي الدواسر – البلاد

خلال اجازة الربيع ازدانت كل ناحية في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، بصورة فريدة من الماضي الجميل للمحافظة موروثاً وفناً وحرفة ، يفوح من جدرانها عبق الماضي ، وتجسد جمال كل ذلك الإرث في الحضور الكبير للاطلاع عليه من زوار مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” الذي حقق نجاحا نوعيا.

خلال الفعاليات تجول الزائرون بمختلف أعمارهم في هذا القصر ، واستحضروا المستقبل المضيء للوطن الذي قام على موروث راسخ أصيل ، وتم عرض مكونات محافظة وادي الدواسر التراثية بأسلوب مشوق وجاذب يبرز العادات والتقاليد الأصيلة لأبناء المحافظة ، ويعزز دور الأسر للمشاركة المجتمعية الدائمة ، وتعريف الأبناء والأسر بماضي الأجداد والافتخار به.

تضمن المهرجان الذي اقيم للمرة الأولى , العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتناسب وتتناغم مع مختلف الأذواق من الأفراد والعائلات من محاضرات توعوية وثقافية وبرامج ترفيهية للكبار والصغار من الجنسين, وبرامج المسابقات ,والمعارض المتخصصة في التراث الشعبي والموروث, وسباقات للهجن والصيد بالصقور، وأمسيات شعرية ,إضافة الى الحرف والصناعات اليدوية، والأطعمة والمأكولات، وخيمة فنجال وعلوم رجال ، وأجنحة الجهات الحكومية والأسر المنتجة.