“أبا الخيل” يتعهد باتخاذ الإجراء اللازم بحق المسيء للسعوديات

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد أبا الخيل، عمل تنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من صحة المقطع المتداول لوافد عربي يوجه فيه كلمات مسيئة وجارحة تجاه السعوديات

وشدد أبا الخيل على أنه سيتم استدعاء المنشأة التي يعمل بها الوافد لاتخاذ الإجراء اللازم بحق العامل المسيء

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لوافد عربي الجنسية

يعمل بإحدى شركات النقل والتوصيل تضمن إساءات للسعوديات بألفاظ نابية

وعبر العديد من المغردين على موقع توتير عن غضبهم مطالبين بالقبض على ذلك الوافد ومعاقبته