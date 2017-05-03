وافق على إطلاق قافلة ملتقى مكة الثقافي .. الفيصل يستعرض مع الغفيص تأهيل الشباب لسوق العمل

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جدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة أمس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص.

وتناول اللقاء استعراض خطط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ودور الوزارة في تأهيل الشباب لسوق العمل إلى جانب أعمالها في الشأن الاجتماعي .

من جهة أخرى وافق سموه على موعد إطلاق قافلة ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان ” كيف نكون قدوة “، يوم الأربعاء الـ 14 من الشهر الجاري، بمشاركة 55 جهة حكومية وخاصة .

وتُسلط القافلة الضوء على مكتسبات منطقة مكة المكرمة ، وترسيخ أصالة الهوية الثقافية والاجتماعية لتتضافر الجهود نحو التنمية المجتمعية الشاملة .

وأفاد مدير مرور محافظة جدة المشرف على القافلة العميد سليمان الزكري ، أن العمل جارٍ لاستعراض مشاركات الجهات في القافلة ، حيثُ ستتنوع المشاركات من الجهات الحكومية المختلفة عبر شاحنات، وعربات تجوب شوارع وميادين مدينة جدة بهدف عرض المبادرات الإبداعية للجهات والمنجزات التي تحققت، متبوعة بمسيرة للدراجات بحراً بسفن وقوارب ، بمشاركة الطيران الشراعي.

وأشار إلى أن اللجان تعمل على استعراض الأفكار التي تقدمت الجهات المُشاركة بها، واختيار المناسب وتطويره وفق رؤية إبداعية، مفيداً بأن أمانة الملتقى تعمل لإظهار هذه القافلة بشكلٍ إبداعي ونوعي يحمل رسائل معبرة تتناسب مع النهج الذي يتخذه ملتقى مكة الثقافي وهو الإبداع والابتكار .