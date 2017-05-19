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الرياض- واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني الجهات الحكومية كافة المشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني في حالات الطوارئ خلال شهر رمضان القادم بتوفير كافة متطلبات تنفيذها على أكمل وجه لتعزيز عوامل السلامة والأمن لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار .

أوضح ذلك معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، رافعاً الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد, لما يوليه من دعم ومتابعة لتنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة طوال شهر رمضان المبارك ودعم سموه -حفظه الله- لتحقيق أهدافها في توفير أفضل مستويات السلامة للمعتمرين.

وأشار الفريق العمرو إلى وجود تنسيق كامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة ، والبالغ عددها 20 وزارة وهيئة وجهة حكومية، للاستفادة من إمكانات جميع الجهات المشاركة في حالات الطوارئ في تنفيذ أعمال الإخلاء والإنقاذ والإيواء وخدمات الإسعاف وفق خطط تفصيلية للتعامل مع كل نوع من المخاطر الافتراضية المحتملة، وتحديد دقيق لمهام الجهات المشاركة، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينها في حالات الطوارئ.

وبين الفريق العمرو أن الخطة العامة للطوارئ بالعاصمة المقدسة هذا العام تضمنت استعدادات كاملة للتعامل مع عدد من المخاطر الافتراضية المرتبطة بتزايد أعداد المعتمرين والزوار والمصلين خلال الشهر الكريم والذي يتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولاسيما خلال ساعات النهار وأوقات الذروة وذلك على ضوء رصد دقيق وتحليل مستمر لكافة المخاطر المحتملة والمستجدات التي قد تحدث طوال شهر رمضان المبارك.

من جهة أخرى وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المشرف العام على اللجان والحملات الإغاثية السعودية ـ حفظه الله ـ ، الحملة الوطنية السعودية للإغاثة الشعب الصومالي باعتماد توزيع أربعين ألف سلة غذائية رمضانية لعام 1438هـ لصالح الأشقاء المحتاجين من أبناء الشعب الصومالي وذلك بمبلغ إجمالي قدره ( 12,750,000 ) ريال.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومالي سعد السويد، أنه انفاذاً لاعتماد مشروع السلال الرمضانية فقد تم تعميد مكتب الحملة الوطنية السعودية بسرعة العمل لإنجاز المشروع واستكمال الاستعدادات اللازمة له قبل بداية شهر رمضان.