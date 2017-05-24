وحدة خدمة المجتمع تكرم الإعلاميين

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جدة – البلاد

برعاية رئيس وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب والمستشفى الجامعي الدكتور بكر هلال الحسيني ، أقامت وحدة خدمة المجتمع حفل تكريم للإعلامين والاعلاميات المتميزين والمشاركين في التغطيات الاعلامية لأنشطة الوحدة وذلك يوم الأحد الموافق 25 شعبان 1438هـ حيث حضر التكريم أعضاء الوحدة وعدد كبير من الاعلاميين.

وقال الدكتور الحسيني الى أن الحفل يمثل لحظة شكر للإعلامين والاعلاميات على جهودهم المضنية التي بذلوها في التغطية الاعلامية لمؤتمر السكري الثالث للشرق الأوسط وكذلك حفل افتتاح المقر الجديد لقسم العلاج الخيري بالمستشفى الجامعي ،

مشيداً بدورهم الفاعل في نقل الخبر والمعلومة المفيدة للمجتمع بمختلف مؤسساته وشرائحه وبكل شفافية و موضوعية .

وتقدم الدكتور في نهاية كلمته بالشكر والثناء على هذا التعاون المثري لما فيه مصلحة المجتمع ككل.