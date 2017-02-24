العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ورشة عمل بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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ورشة عمل بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر…

ورشة عمل بعنوان(سبل التعاون بين الرئاسة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) .

يوم أمس ، وذلك ضمن إطار العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والمؤسسية لمواكبة التحول المؤسسي (2020) .

واشتملت الورشة على عدد من المحاور والعناصر والرؤى التي تخدم العمل بين الجهتين.

وكان من أبرزها الرؤى المشتركة للتعاون بين الجهتين في المجال الميداني.

وأيضاً الرؤى المشتركة في مجال التخطيط والتطوير, وعنصر التعاون في مجال الإعلام والعلاقات العامة.

وقدّم ورشة العمل المستشار بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور صالح الركف.

ومن خلال فعاليات الورشة ناقش الحضور العناصر المهمة وكيفية تفعيلها على أرض الواقع والاستفادة من المخرجات.

لتهيئة جو العمل كما تم توزيع استبيان يهدف إلى تعزيز العمل المشترك وإضافة عناصر جديدة من قبل المشاركين والحضور.

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التصنيف: محليات

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