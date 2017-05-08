وزارة البيئة والمياه تنفذ حزمة من المشروعات في الشرقية

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الدمام- حمود الزهراني

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حزمةٍ من المشروعات التنموية التي تنفذها في المنطقة الشرقية ومحافظاتها، التي تتجاوز قيمتها التقديرية خمسة مليارات ريال.

وعرض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي حزمة المشروعات التي تنفذها الوزارة، خلال زيارته لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأسبوع المنصرم.

حيث قسمت الوزارة مشروعاتها إلى شقين، الشق الأول مشروعات المياه، وعددها 82 مشروعاً قيمتها التقديرية تتجاوز 3مليارات ريال، والشق الآخر مشروعات الصرف الصحي وعددها 42 مشروعاً قيمتها التقديرية تتجاوز 2.5 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن مشروعات المياه، تشمل مشاريع عاجلة لتحسين جودة المياه وتطوير منظومة شبكات ومحطات المياه، حيث تبلغ المشروعات المقترحة لمدينة الدمام عشرة مشروعات، بتكلفة تقديرية تتجاوز 2مليار ريال،

فيما تضم محافظة الخبر 9مشروعات بتكلفة 230مليون ريالاً، ومحافظة القطيف بتسعة مشروعات وتكلفة 430مليون ريال، ومحافظة الأحساء بعشرة مشروعات وتكلفة تقارب 595مليون ريال، تليها محافظة الجبيل بثلاثة مشروعات بتكلفة 165مليون ريال، ومشروع واحد بمحافظة بقيق بتكلفة 35مليون ريال، بالإضافة إلى مشروعات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وأضافت الوزارة، أنه وبفضل الله ثم بالمتابعة الدائمة والحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية فقد صدرت الموافقة السامية على إدراج عددٍ من المشروعات ضمن المشروعات العاجلة في مدينة الدمام، تشمل إنشاء محطة الصرف الصحي بغرب الدمام، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتبلغ سعة المحطة 300ألف متر مكعب،

ويجري حالياً الترسية لعقد الخدمات الاستشارية للمشروع بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي بضاحية الملك فهد الذي يضم 3 محطات ضخ وملحقاتها وتوصيلها إلى المنازل، وتعد هذه المشروعات أحد أبرز المشروعات العاجلة ضمن مبادرات الوزارة في المنطقة.

كما قدمت الوزارة وعوداً بانجاز ١٢ مشروعاً في المنطقة، والبدء باستلامها خلال شهر شعبان الجاري، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة قبل شهر رمضان المبارك، مما يعد من المكاسب السريعة التي عملت عليها مديرية خدمات المياه بالمنطقة الشرقية.