وزارة الثقافة والإعلام تشارك في (اليوم الأوروبي)

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الرياض – واس

شاركت وزارة الثقافة والإعلام في فعاليات “اليوم الأوروبي وشهر أوروبا”، وذلك في قصر طويق بحي السفارات ومجمع المملكة التجاري بالعاصمة الرياض.

وشمل البرنامج الثقافي، الذي شاركت فيه الوزارة بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، عددا من الأنشطة منها الفرق الشعبية والموسيقية السعودية، وجناحا للضيافة السعودية، ومعرض يستعرض الملبوسات التقليدية الأوربية، التي مزجت بين تقاليد الحضارة العربية والحضارة الأوروبية.

وقال المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية، الدكتور عبدالله الأحمري، في تصريح صحفي، إن مشاركة الوزارة في احتفالات اليوم الأوروبي وشهر أوروبا، ذات بعد إنساني وحضاري يعزز التكامل والتعاون في الشؤون الثقافية بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي، ويعطي زخما أكبر للعلاقة الثقافية التي تسعى إليها الوزارة من خلال هذه المشاركات الدولية.

وأضاف الأحمري، أن مشاركة وزارة الثقافة والإعلام، وبمتابعة معالي الوزير الدكتور عواد العواد، تعطي المزيد من القوة في بناء شراكات واسعة في إطار العمل الثقافي المشترك، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتفتح أبوابا للتواصل بين الشعوب الصديقة.

وتتزامن احتفالات اليوم الأوروبي، الذي يقام كل عام، مع ذكرى مرور 60 عاما على ذكرى قيام الاتحاد الأوروبي، وتجمع المملكة العربية السعودية بالاتحاد الأوروبي علاقات متميزة، على مختلف الأصعدة، في إطار اتفاقيات العمل الثنائي بين المملكة والاتحاد، وكذلك العمل المشترك بين دول الخليج والمفوضية الأوروبية في الرياض.