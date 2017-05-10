وزارة الصحة توقع اتفاقية لبناء 10 مراكز صحية في المدينة المنورة

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وقع وزير الصحة د. توفيق الربيعة , اتفاقية شراكة مجتمعية مع أوقاف الشيخ عبدالغني حسين يمثلها الشيخ عبدالغني وتأتي الاتفاقية رغبة من “الصحة” في تعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الصحية وتمكين المحسنين ومحبي الخير من القيام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع، حيث يتم من خلال الاتفاقية بناء 10 مراكز صحية أولية في المدينة المنورة.

وتعد مراكز الرعاية الصحية الأولية خط الدفاع في الوقاية من الأمراض وهي الخطوة الأولى في العلاج المبكر للمرض، حيث يكون العلاج في المراحل الأولى فعالاً وأقل كلفة.

وتنص الاتفاقية على بناء 10 مراكز أولية بمساحة 300 م2، على أن تلتزم “الصحة” بتوفير أراضي بمساحات كافية ومواقع مناسبة وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لبناء هذه المراكز.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.