وزير الإسكان يلتقي نظيره الأميركي

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التقى معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بواشنطن وزير الإسكان والتنمية المدنية الاميركية بين كارسون .

ويأتي اللقاء في إطار اهتمام الوزارة بالتعرّف على تجارب مختلف الدول في قطاع الإسكان والتمويل.

والاطلاع على أحدث التقنيات وأبرز الأساليب التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومنظّمة وضمانات التمويل العقاري لتسهيل التملك للمواطنين.

بالاضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الاسكان .

وأوضح معالي وزير الإسكان في تصريح صحفي أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتوافق مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 لرفع نسبة التملك السكني.

مبينا أنه سبق أن تم توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول كالصين وكوريا الجنوبية وغيرها بهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة بأعلى معايير الجودة وبكلفة مناسبة تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال”.

وأكد أهمية الشراكة مع المستثمرين وتكثيف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بما يخدم الوطن والمواطن.