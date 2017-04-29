وزير البيئة والمياه والزراعة : المملكة تتصدر العالم بإنتاج الخيل العربية

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كشف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج الخيل العربية الأصيلة بعدد 3137 من المواليد للعام 2016م.

وأوضح معاليه أن نتائج اجتماع منظمة الواهو المسؤولة عن توثيق وتسجيل الخيل العربية الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً ، أظهرت حصول المملكة العربية السعودية على المركز الأول بعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتربع عليه لفترة طويلة.

وأرجع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة هذا الإنجاز، إلى الاهتمام الذي توليه القياده الرشيدة للمحافظة على الخيل العربية الأصيلة، من خلال إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بوصفه الجهة الرسمية المسؤولة عن توثيق الخيل العربية الأصيله ومتابعة جميع مناشطها مما أسهم في زيادة مواليد الخيل في كافة أنحاء المملكة.

ولفت معاليه في تصريح صحفي عقب تدشينه برنامج الخدمات الإلكترونية للخيل العربية (أصيل) وافتتاح مبنى التسجيل الجديد اليوم بمقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، إلى أن المركز هو الممثل الوحيد للمملكة في المنظمات الدولية ذات الاختصاص بموجب اختصاص الوزارة بالخيل العربية.

وقال معاليه : إن برنامج أصيل يتيح لمالك الخيل الاستفاده من جميع الخدمات بكل سهولة دون مراجعة المركز .

مبينا أن الوزارة تسعى من خلال البرنامج لمواكبة مسيرة التحول الإلكتروني التي تضع التطبيق الكامل لمفهوم الحكومة الإلكترونية في كل الجهات الحكومية هدفاً استراتيجياً لتسهيل الخدمات على ملاك الخيل العربية من خلال التحول الإلكتروني وإيقاف التعاملات الورقية.

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قد استمع إلى شرح عن برنامج أصيل والخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمستفيدين من مدير عام المركز الدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل التي تشمل تبليغ ولادة خيل ونقل ملكية خيل مسجل آلي وطلب إصدار اذن استيراد وإصدار شهادة تسجيل وطلب اصدار جواز للخيل وتبليغ نزاع ونفوق وتسجيل مربط ويصاحب تلك الخدمات طباعة كشف بخيل المالك.

كما تشمل البرنامج نظام خدمات موظفي التسجيل الذي يتيح للموظف فتح ملف الخيل وادارة بيناتها المسجلة واضافة ملاك الخيل وتحديث بياناتهم بالإضافة إلى تعديل نسب الخيل وتسجيل المستورد ونقل الملكية وتسمية وتحديث المرابط وشاشة ارسال رسائل نصية وإلكترونية للملاك.

يذكر أن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب يعد الجهة الرسمية المسؤولة عن تسجيل وتوثيق الخيل العربية والإشراف على جميع مناشطها بالمملكة وتمثيلها بالمحافل الدولية من خلال المنظمات العالمية المختصة بالخيل العربية، حيث يبلغ عدد الخيل المسجلة بالمملكة حتى تاريخه 24650 رأساً لـ 7900 مالك.