وزير التجارة: منحنا 23 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في السعودية

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أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي منح 23 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة منها شركات: جنرال إليكتريك وسيتي غروب و hp وغيرها.

وأوضح خلال منتدى الرؤساء التنفيذين السعودي الأمريكي الذي أنطلق في فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض اليوم تزامناً مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة أن رؤية المملكة 2030 تعد تحولاً ونقلةً نوعية في تاريخ المملكة، فقد قررت التغير من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق، والرؤية هي الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه، مشيراً إلى أن معظم سكان المملكة من الشباب، مما يجعل منهم مجتمعًا حيويًا، بقيادة شابة وقوية ونابضة بالحياة.

وأفاد القصبي أن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة، لتمكين القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في حصول نحو تسعين شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية .

وبين وزير التجارة والاستثمار, أن أكبر التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030 هي الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الهيئات الحكومية تواجه تحديًا خاصًا لمواكبة السرعة التي تتطلب تحقيق الهدف خلال 12 شهرًا .