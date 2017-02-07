وزير الثقافة المصري يزور جناح المملكة في معرض القاهرة للكتاب

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القاهرة – واس

زار معالي وزير الثقافة المصري حلمي النمنم يرافقه رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي ، جناح المملكة العربية السعودية المقام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين ، حيث اطلع على دور النشر وإصدارات الجامعات الحكومية المشاركة بالجناح والمجسمات المعروضة للتوسعات التي تمت للحرمين الشريفين.

واستمع معاليه ومرافقوه إلى شرح من مسؤولي مصنع “كسوة الكعبة المشرفة”، التابع للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ، عن طرق ومراحل حياكتها وتطريزها. كما قدم رئيس قسم البحوث الإعلامية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور عثمان بكر قزاز، موجزا عن ما يقدمه المعهد من خدمات لزوار بيت الله الحرام.

وأبدى وزير الثقافة المصري، إعجابه بدقة التنظيم الجيد لصالات عرض الكتب بالجناح وتوقف أمام إصدارات دارة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك عبد العزيز العامة ومكتبة الملك فهد الوطنية وعدد من الجامعات مثل جامعة الملك فيصل.

وأكد أن العلاقات الثقافية المصرية السعودية ممتدة وطويلة ومتبادلة وكلا البلدين يتأثران بثقافة الآخر، مشيدا باختيار مصر كضيف شرف المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31 ) لهذا العام، وهو دليل على عمق ومتانة العلاقة بين البلدين.

وأشاد الوزير المصري باللوحة الكبيرة المتصدرة لبهو الجناح والمدون بها مقولات خالدة لملوك المملكة عن مصر وأهميتها الكبرى للأمة العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن هذه اللوحة تؤكد قوة العلاقات بين مصر والمملكة منذ عقود طويلة.

وفي ختام الزيارة تسلم وزير الثقافة المصري، نسخة من كتاب “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .. رائد النهضة الحديثة”، وكتاب “مسالك الأندلس” الصادر عن الملحقية الثقافية السعودية بإسبانيا،من المشرف على إدارة الجناح ومدير الشؤون الثقافية بالملحقية الثقافية السعودية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة دريبي بن عبدالله الدريبي، كما تسلم سلسلة من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من ممثل الوزارة.

من جهة ثانية جذب الركن الخاص بمصنع “حياكة كسوة الكعبة المشرفة” داخل الجناح ، زوار المعرض الذين حرصوا على زيارته بوصفه من أكبر الأجنحة العربية المشاركة داخل أروقة المعرض.

وتمكن الزائرون من رؤية وملامسة الكسوة أثناء حياكتها وتطريزها، حيث أعربوا عن سعادتهم لمشاركة المملكة بجناح بهذا الحجم والتفاعل الكبير.

وأوضح وكيل العلاقات العامة لمصنع كسوة الكعبة المشرفة، أحمد حسين باعنتر أن زائري الجناح حرصوا على التوافد لرؤية حياكة الكسوة ، مؤكدا أن الإقبال الكبير على الجناح يعكس الحب الكبير من الجمهور العربي والإسلامي للمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الذي يتبع له المصنع، يقدم أيضا لزوار الجناح عبوات من مياه زمزم، فضلا عن عرض مجسمات خاصة للمسجد الحرام والمسجد النبوي توضح التوسعات الكبيرة التي جرت في الآونة الأخيرة، مبديًا شكره للملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والمشرف العام على الجناح، الدكتور خالد بن عبد الله النامي لمضاعفة مساحة الركن الخاص بكسوة الكعبة ثلاثة أضعاف عن الأعوام السابقة حتى وصلت مساحته إلى 140مترا مربعا.