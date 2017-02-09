العدد 21934 14 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية

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وزير الثقافة والرياضة القطري يزور قرية عسير بالجنادرية
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زار معالي وزير الثقافة والرياضة القطري صلاح بن غانم العلي, وعددٌ من مرافقيه من دولة قطر الشقيقة.

قرية عسير التراثية في الجنادرية 31, بما في ذلك أجنحة المحافظات في بيشة وبلقرن .

وساحة عسير التراثية ومعرض الأسر المنتجة بالقرية.

حيث كان في استقباله رئيس وفد القرية خالد سبر , ونائبه أسامة ماطر .

وأشاد معالي الوزير بما شاهده في قرية عسير من تنوّع في المعروضات وجمال في التناغم داخل قرية عسير.

مشيداً بحضور جميع المحافظات والمراكز .

كما استمع إلى عدد من قصائد الشعراء في قرية بلقرن وبعض التفاصيل حول القرى التراثية في المحافظة.

مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على ما قدمته منطقة عسير من حضورٍ مميزٍ في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية .

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التصنيف: محليات

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