العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني

0 تعليق 128 مشاهدة
وزير الحج والعمرة يلتقي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني
شارك عبر واتساب

التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم.

رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور حميد محمدي، والوفد المرافق له.

وذلك لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام 1438هـ.

يأتي اللقاء ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية.

لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في إداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.

3

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق