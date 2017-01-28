وزير الخارجية الأردني يثمن المواقف السعودية

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عمان – واس

جرى اتصال هاتفي أمس بين معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأكد الجانبان خلال الاتصال، تطلعهما للعمل معاً لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وما يربطهما بعلاقات أخوة استراتيجية وتاريخية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وثمن الصفدي مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأردن دوماً، مؤكداً ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.