وزير الخارجية يستقبل حكيمي وسفراء

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الرياض- واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه بمقر الوزارة أمس معالي وزير المالية بجمهورية أفغانستان الإسلامية إكليل حكيمي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم الأستاذ عزام القين وسفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة سيد جلال.

كما استقبل معاليه بمكتبه بمقر الوزارة أمس، سفير جمهوية مالطا المعين لدى المملكة ريموند سرسيرو، وسفير جمهورية موريشيوس المعين لدى المملكة محمد اقبال لاتونه، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية المعين لدى المملكة خان هشام بن صديق، كلا على حدة.

وتسلم معاليه خلال الاستقبالات من السفراء المعيّنين نسخة من أوراق اعتمادهم تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.