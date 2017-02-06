وزير الخارجية يستقبل سفراء كينيا والكويت وفرنسا

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الرياض- واس

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه أمس في مقر الوزارة ، السفير الكيني لدى المملكة محمد عبدي محمود، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

كما استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة امس ، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في مقر الوزارة ، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.