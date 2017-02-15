وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي

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الرياض -واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، مساء أمس الأول الاثنين في الرياض، معالي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وذلك في مقر إقامة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأعمال الدورة الأولى من مجلس التنسيق السعودي التركي الذي عُقدَ في العاصمة التركية أنقرة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي.