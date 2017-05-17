وزير الدفاع الأمريكي بشأن تسريب معلومات المخابرات: “لست قلقا”

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قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إنه ليس لديه ما يدعو للقلق بشأن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع معلومات سرية.

وأضاف أن القضية لم يتم التطرق إليها يوم الثلاثاء مع العديد من حلفاء الولايات المتحدة وقال “لا ..لست قلقا”.

لكن ماتيس سلم بأنه لا يعرف شيئا يذكر بشأن الضجة التي أثيرت حول المسألة أكثر مما “قرأه في الصحيفة”.

وسبق أن قال مسؤولون أمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن ترامب ناقش معلومات للمخابرات بشأن تنظيم داعش.

مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي سيرجي كيسلياك في محادثات يوم الأربعاء الماضي في البيت الأبيض