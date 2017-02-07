وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين

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التقى معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية ثامر السبهان:

في بيروت اليوم عدداً من المسؤولين اللبنانيين، وذلك في إطار الزيارة التي بدأها إلى لبنان أمس.

بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان المستشار وليد بن عبدالله بخاري.

وبحث معاليه مع النائب اللبناني وليد جنبلاط، المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، خلال زيارته إلى مقر إقامة جنبلاط في بيروت.

بعد ذلك استقبل الوزير السبهان في مقر إقامته ببيروت، النائب اللبنانية بهية الحريري وعرض معها التطورات في لبنان والمنطقة.

كما التقى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة:

وناقش معه أبرز الأحداث الحاصلة على الساحة الدولية والاقليمية.

والتقى معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، رئيس الحكومة اللبنانية السابق تمام سلام.

واستعرض معه المستجدات الراهنة في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الأخوية بين المملكة العربية ولبنان.