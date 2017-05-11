وزير الشؤون الإسلامية يستعرض استراتيجية وإنجازات الوزارة

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الرياض- البلاد

عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ . وفي بداية الجلسة رحب معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي وزير الشؤون الإسلامية لحضوره جلسة المجلس والوفد المرافق لمعاليه، مشيرا إلى أن حضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جلسة المجلس بناءً على طلب من مجلس الشورى يؤكد التعاون والتكامل بين المجلس ومختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لما فيه خدمة الوطن وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطن.

وعرض معالي وزير الشؤون الإسلامية أمام المجلس استراتيجية الوزارة المستقبلية وإنجازاتها الحالية. وبين معاليه ان الوزارة تبحث وتسعى دوماً عن كيفية الإمساك بالريادة الإسلامية والاستفادة من مصادر القوة التي تمتلكها المملكة والتي تؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول ذات الريادة والقوة. وأشار معاليه إلى أن خطط الوزارة في الداخل تقوم على الاهتمام بالشريعة والعقيدة والعبادات وتنوير الناس . بعد ذلك تحدث رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس عبدالعزيز العيسى, حيث أعرب باسم اللجنة عن شكره للوزارة على ما وجدته اللجنة من تعاون وتجاوب وتفاعل مع نتائج دراستها لتقارير الأداء السنوي للوزارة لهذا العام والأعوام السابقة. وفي سؤال حول هل لدى وزارة الشؤون الإسلامية استراتيجية محددة وأهداف مركزة قابلة للقياس والتقويم بحيث تجتمع فيها جهود المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتنشيط وتفعيل هذا المبدأ بطرق وأدوات جذابة ومؤثرة وذات جدوى ملموسة أوضح معاليه أن لدى الوزارة استراتيجية محددة منذ إنشائها بناء على أمر ملكي حدد عناصر لعمل الوزارة , والاستراتيجية التي تقوم عليها . وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى في الفترة الحالية لأن يكون لديها برامج وآلية للقياس.

وفي سؤال حول رؤية المملكة 2030 وماذا قامت به الوزارة لمواكبته من خلال إعادة النظر في نشاط الوزارة وأهدافها ؟ بين معاليه أن الوزارة ومنذ اليوم الأول للإعلان عن رؤية المملكة 2030 أنشأت إدارة خاصة لتحقيق أهداف الرؤية والمساهمة في ذلك وفي سؤال حول عدم وجود حساب رسمي للوزارة في تويتر رغم أهمية هذا الحساب وما مدى اهتمام الوزارة بهذه التقنيات الحديثة قال ان الوزارة أنشأت حسابات في تويترعن طريق أذرعة الوزارة وليس للوزارة حساب رئيسي , . وحول خطط الوزارة المستقبلية لحسن اختيار الخطباء وتأهيلهم لمواكبة التحديات وترسيخ الأمن أوضح معاليه أن الوزارة مبادرة في هذا الشأن وإحدى الوزارات الفاعلة , لتحقيق الأمن وفي سؤال حول الدعاة في الخارج وعدم استخدامهم أسلوب مناسب في المحتوى للدعوة قال معاليه إنه ليس لدى الوزارة دعاة سعوديين في الخارج . وفي سؤال حول جهود الوزارة فيما يخص برنامج المناصحة قال معاليه إن الوزارة قامت من خلال حملة سكينة بمحاورة متبني فكر القاعدة في 40 ألف صفحة . وفي سؤال حول وجود داعيات سعوديات بين معاليه بأنه لا يوجد وظائف رسمية للداعيات مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون معهن عند الحاجة وفي حول برامج الوزارة فيما يتعلق ببناء المساجد وهل هي متوقفة , ومدى الاهتمام بالمساجد على الطرق السريعة أكد معاليه أن بناء المساجد غير متوقف . وأكد معاليه أن الوزارة ستتغلب على اشكالية عقود صيانة المساجد وذلك بإنشاء شركة حكومية تهتم بصيانة المساجد في المملكة .