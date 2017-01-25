وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، في مكتب معاليه في الوزارة بالرياض اليوم.

معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان،ومعالي نائب رئيس الهيئة الدكتور ناصر بن راجح الشهراني .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة وسبل تطويرهما.

حيث أعرب معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ في بداية اللقاء عن تقدير الوزارة للجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال حقوق الانسان وإيضاح الصورة الحقيقية للمملكة في هذا المجال.

مبيناً أن الوزارة تولي الشؤون الإسلامية في الخارج وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.

عناية خاصة لإيضاح البعد الإنساني والحفاظ على الكرامة الإنسانية في الشريعة الإسلامية .

ولذا أنشأت الوزارة الإدارة العامة لحقوق الإنسان قبل عدة سنوات بكوادر مميزة ومستشارين مختصين لكي تمثل الوزارة في اللجان ذات العلاقة.

وتقدم الاستشارات وتقيم الندوات والمؤتمرات والورش خارج المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الإسلام .

وتطبيقات المملكة الحقوقية المنبثقة من الشريعة الإسلامية.

كما أنها تشارك في الفعاليات الدولية في أوروبا وأمريكا وأستراليا وأفريقيا وآسيا الخاصة بحقوق الإنسان في الإسلام.

من جانبه ، ثمن معالي رئيس الهيئة :

الدور الذي تقوم به الوزارة داخليا وخارجيا وتبيينها للصورة الحقيقية للإسلام واحترامه للكرامة الإنسانية .

وحقوق الإنسان بالاسلوب والطريقة التي يفهما غير المسلم.

كما ثمن معاليه عاليا التعاون المثمر والبناء الذي تبديه الوزارة مع الهيئة ومشاركتها الفاعلة في اللجنان المختلفة.

وفي إعداد ومناقشة تقارير المملكة الدورية الخاصة بحقوق الإنسان التي تقدم إلى آليات الأمم المتحدة المختلفة ومن ضمنها مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاقدية المختلفة.

مشيداً بالدور الذي تقوم به الوزارة للتوعية والتعريف بالحقوق والواجبات الشرعية الحقوقية.

من خلال منابر الوزارة المختلفة التي تسهم بشكل كبير في زيادة الوعي وترابط المجتمع والحفاظ على كرامته.

وفي ختام اللقاء ، رحب معالي وزير الشؤون الإسلامية بما عرضه معالي رئيس هيئة حقوق الانسان بشان توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال اختصاص الوزارة والهيئة.