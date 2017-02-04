وزير العمل والتنمية الاجتماعية يزور القافلة التعريفية لمعرض الملك عبدالله “قيم وحكمة”

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زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ، مساء اليوم القافلة التعريفية لمعرض الملك عبدالله (قيم وحكمة).

الذي تشارك به مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31).

واطلع معاليه على محتويات المعرض من صور نادرة للملك عبدالله وأبرز المحطات في سيرته .

بالإضافة إلى أجنحة تحكي إسهامات الملك عبدالله التعليمية والصحية والإنسانيّة.

مروراً بالجوائز التي حصل عليها رحمه الله ومقتنياته الشخصية .

وتعد القافلة التعريفية لمعرض الملك عبدالله “قيم وحكمة” التمهيد الأول للمعرض المنتظر انطلاقته في العام 2018م.

وتضم القافلة التعريفية عدداً من الأجنحة ، وتحوي بين جنباتها مواد وثائقية ومرئية، وصور فوتوغرافية.

ومحتويات ومقتنيات للمراحل، إضافة إلى استعراض لأبرز انجازاته خلال فترة حكمه رحمه الله.