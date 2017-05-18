وزير العمل يطلع على برامج (الوداد)

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الرياض- البلاد

اجتمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص في مكتبه، مع رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد المهندس حسين بحري ومستشار الجمعية الأستاذ مازن زارع ومدير عام الفروع المهندس مهند سلطان إذ إطلع على أهداف وبرامج الجمعية، وهي الجمعية الوحيدة المتخصصة بمعالجة قضايا مجهولين الأبوين وتقدم لهم الرعاية الفائقة بأساليب حديثة ومتميزة بأسلوب شرعي يعتمد على القرابة بالإرضاع ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع ،ويتم الارضاع اما عن طريق احد الاقارب للأسرة أو عن طريق برنامج تحفيز ادرار الحليب للمراءة غير المنجبة بطرق طبيعية بالأعشاب او بالطرق الديناميكية, تحت اشراف فريق طبي مختص.

وتقوم الجمعية بتقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها حيث تم عقد شراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لافتتاح فرع في كل منطقة من مناطق المملكة ,حيث تم الى الان افتتاح فروع جمعية الوداد في كل من (الرياض-المدينة المنورة-المنطقة الشرقية-عسير-جازان)

بالاضافة لفرع منطقة مكة المكرمة وجدة, وتشمل توفير برامج متكاملة متطورة للاهتمام بالأطفال فاقدي الرعاية الوالدية تراعي خصوصية ظروفهم الاجتماعية والنفسية وتعالج قضاياهم من منظور إسلامي ,كما و جاري العمل على افتتاح الفروع ,لتغطية الخدمات بجميع مناطق المملكة.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حسين بحري، ان الجمعية شجعت أسر سعودية على احتضان أكثر من 220 يتيماً ويتيمة حديثي الولادة(محرومين من الأبوين) بعد تحقيق شرط الرضاعة المثبتة بصك شرعي، إضافة إلى تقديم عرض مرئي يوضح إنجازات الجمعية في مجال رعاية الأيتام.