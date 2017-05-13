وزير المالية:لا نستغرب المزيد من المحاسبة للوزراء

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الرياض – البلاد- قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان إنه لا يستغرب أن يكون هناك المزيد من المحاسبة للوزراء في حال تقصيرهم.

وأشار خلال ملتقى الفرص والشباب في رؤية 2030 والذي عقده مركز الملك سلمان للشباب بالرياض إلى تنامي حرص مجلس الوزراء على مكافحة الفساد، مبينا ان كل وزير يحاول تفعيل مكافحة الفساد داخل جهازه الوزاري.

وفي إجابته عن سؤال حول استباق فرض الرسوم بتحسين الخدمات الحكومية، قال الجدعان: “أنا عندي حل أفضل وهو لماذا لا نحسن الخدمات ولا نفرض رسوما”، ولكن هذا الخيار غير ممكن وغير عادل ، مضيفا بأنه من غير العدل أن تقدم الدولة الإعانة للقادرين وغير القادرين فالعدل في توفير الدعم لمحتاجيه فقط.

وأضاف أن الدولة ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية مثل الأمن، والتعليم والصحة للجميع وبشكل مجاني ولكن غير ملزمة بتوفير باقي الخدمات مجاناً للقادرين مثل الكهرباء والبنزين وغيرها من الخدمات.