وزير المالية الألماني: ماكرون يواجه قرارات “في غاية الصعوبة”

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قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله يوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون يواجه قرارات “في غاية الصعوبة”.

وإن مقترحاته، بما في ذلك ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو، ستتطلب إدخال تغييرات على معاهدات الاتحاد الأوروبي.

ومتحدثا في جامعة بمدينة فرانكفورت أودر في شرق ألمانيا قال شيوبله “فرنسا كبيرة وقوية بحيث أن أفكارها الأولى يجب ألا تكون بشأن من يمكنه مساعدتها.”

وأضاف أن مقترحات ماكرون لأن يكون هناك وزير للمالية وميزانية مشتركة لمنطقة اليورو من غير المرجح أن تتحقق بسبب التغييرات المطلوبة على المعاهدات.

وقال شيوبله إنه لذلك إقترح، كثاني أفضل خيار، المزيد من التطوير لآلية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الانقاذ المالي لمنطقة اليورو لتتحول إلى صندوق نقد أوروبي.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي قال شيوبله:

“بالنسبة للقدرة التنافسية للاقتصاد الألماني فإن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي حاليا ربما تكون فضفاضة بعض الشيء.

وبالنسبة لدول منطقة اليورو الأخرى فإنها ليس فضفاضة