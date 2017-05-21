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الرياض – البلاد

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 راعت في إعدادها نقاط القوة والمزايا الخاصة بالمملكة والامكانات التي يتملكها السوق السعودي وتم ترجمة ذلك من خلال المئات من ورش العمل التي تمت على مدى سبعة أشهر التي تضمنت المبادرات الخاصة برؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير المالية أن الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الأمريكي تعزز الاقتصاد السعودي في شتى المجالات وتسهم في إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي , مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأسلحة في المملكة بما سيحقق رؤية المملكة 2030 لتوفير 50 بالمئة من مشتريات المملكة من الأسلحة في عام 2030 , مبينًا أن الاتفاقية الموقعة هي اتفاقية استثمار وليست شراء للأسلحة وستعلن التفاصيل في وقتها من قبل الجهات المختصة , منوهاً بقوة وصلابة الاقتصاد السعودي ونعمل في المسار صحيح وفق رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه : وضعنا وأسسنا لبرامج رؤية المملكة 2030 التي تم الاعلان هنا مؤخراً , ومن ذلك برنامج الحكومة الذي يتعلق بتأسيس وحدة اتخاذ القرارات ولجنة تمويله ، وقد كان هناك قدر كبير من الشفافية والانفتاح على السوق المحلي والسوق الدولي ؛ ويوضح ذلك تأسيس برنامج للبيانات وإصدار كافة البرامج الخاصة بالإعلان المالي بما في ذلك نشر التقارير الدورية التي جعلت الخصخصة مركزاً للتميز ، وكذلك الاعلان عن بعض القوانين , مبينًا أن مرحلة التخطيط للرؤية قد اكتملت والتركيز الآن على عملية التنفيذ , فهناك عشرة برامج ونركز على برنامج التحول الوطني الذي تم إطلاقه عام 2017 لأكثر من 100 مبادرة لجهات حكومية. وأكد معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمقر المركز الاعلامي بفندق الماريوت بالرياض بمشاركة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الاستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري , أهمية التركيز حالياً على عملية التنفيذ لتحقيق رؤية المملكة 2030. من جانبه بين معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن الهيئة تنظر الآن في العديد من الاتفاقيات مع عدة جهات لإعادة هيكلة قطاع الرياضة في المملكة وتطويره وفق رؤية المملكة 2030. من جهته أوضح معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أنه من خلال اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية تبين وجود قناعة ورغبة أكيدة من الجانب الأمريكي لتوطين الوظائف والتكنولوجيا والمعرفة بالمملكة.