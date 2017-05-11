وزير المالية : المملكة تولي الأوضاع الإنسانية باليمن عناية كبيرة

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

كشف معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تولي الأوضاع الإنسانية في اليمن عناية كبيرة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه أمس في فندق الانتركونتننتال، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، عقب انتهاء أعمال الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، إن المملكة تعمل مع الأشقاء والأصدقاء على دعم مشروع إعادة الإعمار والتعافي بشتى الطرق.

وبين أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة ورقة عمل أعدها البنك الدولي كمسودة بحضور أصدقاء اليمن من مختلف قارات العالم ، حيث أبدى الجميع ملاحظات قيمة عليها ، سواء فيما يتعلق بالحاجات الآنية، أو فيما يتعلق بحاجات التنمية وإعادة الإعمار.

من جانبه أوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور حافظ غانم، أن البنك أعد مسودة عن إعادة إعمار اليمن تناولت الاحتياجات التنموية في اليمن في الفترة المقبلة.

وأبان الدكتور غانم أن البنك الدولي خلال هذا العام قام بتمويل تطعيم خمسة ملايين طفل في اليمن، معربًا عن أمله في أن يعطي إعادة إعمار اليمن دفعة لليمنيين لتحقيق السلام .