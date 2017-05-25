وزير النقل يبحث التعاون مع اليابان والصين

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الرياض- البلاد

استقبل معالي وزير النقل الاستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بمكتبه أمس سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو اوكيدا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون بين المملكة واليابان في مجال النقل بمختلف قطاعاته.

كما استقبل معاليه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هو شين والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين حول التعاون في قطاع النقل.حضر اللقاء وكيل الوزارة للمشاريع وإدارات المناطق المهندس خميس الغامدي.