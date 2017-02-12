العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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وزير النقل يتجول في أجنحة منظومة النقل بمهرجان الجنادرية 31

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وزير النقل يتجول في أجنحة منظومة النقل بمهرجان الجنادرية 31
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زار معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان, اليوم, جناح الوزارة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية).

وتجول في أجنحة وزارة النقل وهيئة النقل العام والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية .

واطلع معاليه خلال جولته على:

ما يعرض في جناح الوزارة والهيئات المشاركة لضيوف المهرجان من معلومات وفعاليات عن قطاع النقل.

بالإضافة إلى استعراض أبرز المشروعات المنجزة, التي يتم تنفيذها في جميع مناطق المملكة .

وأعرب معالي وزير النقل في ختام جولته, عن شكره وامتنانه للقائمين على المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

لما شهده من مشاركات من قطاعات وجهات عديدة تؤكد تكاتف ولُحمة أبناء الوطن.

مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع النقل وما يلقاه, من دعم وحرص لخدمة المواطنين والمقيمين.

وتوفير شبكة نقل متكاملة لتحقيق رؤية المملكة لتكون مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث، إضافة الى تعزيز ربط مناطق المملكة ببعضها .

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التصنيف: محليات

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