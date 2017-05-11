وزير: مصر تدشن مشروعا للغاز يرفع إنتاجها إلى 5.1 مليار قدم مكعب يوميًا

شارك عبر واتساب

قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأربعاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح رسميا المرحلة الأولى من مشروع شركة (بي.بي) في منطقة شمال الاسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميا.

وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع رويترز “شمال الإسكندرية سيرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا من 4.45 مليار قدم مكعبة.”

كانت بي.بي، وهي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، تخطط لبدء الإنتاج من المشروع في 2014 عند حوالي 450 مليون قدم مكعبة لكن الموعد تأجل. ويضم مشروع شمال الإسكندرية حقلي تورس وليبرا.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع قناة (سي.بي.سي) التلفزيونية المصرية الخاصة إن المشروع سيوفر ما يقارب مليار دولار سنويا للموازنة العامة.

وأضاف قائلا “نستطيع القول أننا سنوفر مليار دولار سنويا في المرحلة الاولى وإن شاء الله لما نستكمل المرحلة الثانية هنوصل إلى مليار و800 مليون دولار”.

وتتوقع بي.بي الوصول بإنتاجها من مشروع شمال الإسكندرية إلى 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا في 2019.

وتتطلع مصر إلى تسريع انتاج الغاز من حقول اكتشفت مؤخرا وتهدف إلى التوقف عن الاستيراد بحلول 2019 .

وكانت مصر يوما ما مصدرا للطاقة لكنها تحولت إلى مستورد بعد أن فشل الإنتاج المحلي في مجاراة طلب متزايد في الأعوام القليلة الماضية