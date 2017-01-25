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خاص البلاد / نيفين عباس

الرموش الطويلة حلم تبحث عنه الكثير من الأنيقات المهتمات بجمالهن ، فالرموش الكثيفة والطويلة تطفى نوعاً من الجاذبية والسحر للعين وجمالاً لا مثيل له كما أنها تقوم بتوسعة العين ، تلجأ بعض النساء لإستخدام الرموش الصناعية ولكنها مضرة للعين وتساعد على وقوع الرموش الأصلية لأنها تحتوى على مواد ضارة بالجلد وضمغ

نقدم لكِ اليوم بعض الطرق الطبيعية التى من الممكن إتباعها لتحصلى على رموش طويلة كثيفة جذابة فى وقت قياسى

الوصفة الأولى

إحضرى زجاجة معقمة فارغة ثم قومى بتعبئتها بالقليل من زيت الخروع

إحضرى فرشاة ماسكارا قديمة وقومى بغسلها جيداً

إستخدمى الوصفة يومياً لدهن رموشك بها قبل النوم والحرص على غسلها فى الصباح

فى أقل من إسبوع ستلاحظين أن رموشك أصبحت كثيفة وطويلة للغاية

الوصفة الثانية

إحضرى زجاجة معقمة وقومى بتعبئتها بالقليل من زيت اللوز الحلو

قومى بدهن رموشك بالزيت يومياً قبل النوم وفى الصباح قومى بغسل رموشك

ستلاحظين فى وقت قصير أن رموشك أصبحت كثيفة

الوصفة الثالثة

إحضرى قطعة من القطن وقموى بتغميسها فى ملعقة كبيرة من الحليب

قومى بدهن رموشك بالحليب يومياً وستلحظين أن الجلد أصبح ناعم للغاية وأفتح من ذى قبل كما أنه سيرطب رموشك ويجعلها طويلة

الوصفة الرابعة

قومى بإحضار كوب من زيت الزيتون

إحضرى حبة صغيرة من البصل

ثم قومى بوضع الزيت والبصل معاً فى قدر وقومى بغلى البصل مع الزيت

إستخدمى الزيت بعد تصفيته وبعد أن يبرد تماماً لدهن رموشك يومياً

ولكن يجب الإبتعاد عن منطقة العين

الوصفة الخامسة

نحضر قليل من عسل النحل الأبيض

ونحضر قليل من زيت اللوز الحلو

نقوم بمزج العسل الأبيض مع زيت اللوز الحلو حتى تتجانس المكونات معاً

ثم نأخذ مقدار قليل من المكونات ونقوم بدهن الرموش يومياً قبل النوم

نستمر فى تكرار العملية لمدة ثلاث أيام متواصلة

وستلاحظين فى وقت قياسى أن رموشك أصبحت كثيفة وطويلة

الوصفة السادسة

إحضرى قليل من زيت الخروع

إحضرى قليل من زيت اللوز الحلو

إحضرى قليل من زيت الذرة

قومى بخلط الثلاث زيوت معاً

ثم قومى بدهن رموشك بها

وستلاحظين فى وقت قصير رموش طويلة وكثيفة وجذابة