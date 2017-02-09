وصف مراكز الأحياء بأهم روافد الإبداع الرياضي .. الفيصل يفتتح مركز تدريب رفع الأثقال بجدة

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جدة – البلاد

افتتح أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل مساء الثلاثاء الماضي مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال في المركز النموذجي بحي المنتزهات في جدة، وهو أحد نتاج جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

ويعتبر مركز تدريب الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بالمركز النموذجي بجدة، أحد مشاريع وأهداف مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال؛ رغبة في زيادة الممارسين للعبة، والعمل على إيجاد الخامات المميزة للدخول بهم في المنافسات الرياضية، من أجل إعداد رباعيين للمستقبل يخدمون اللعبة في المحافل الدولية والقارية.

وامتدح الأمير خالد الفيصل فكرة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، في إنشاء مركز تدريب للعبة داخل الأحياء، معتبراً أن الأحياء كانت وستزال أحد أهم روافد الإبداع الرياضي ومنشأها الأساس، متمنياً أن يوفق الاتحاد في مشروعه الجديد لخدمة رياضة الوطن، وتحقيق أهداف اللجنة الأولمبية العربية السعودية في رفع علم المملكة خفاقًا في المحافل العالمية. ويضم مركز تدريب الاتحاد مجموعة من أدوات رفع الأثقال المتكاملة والأجهزة المساعدة للعبة، فيما التحق أكثر من 30 لاعباً بالمركز من فئتي البراعم والناشئين تحت 20 سنة، يمارسون التدريب على فترات متتالية.