وصول منتخبات الرماية والأثقال والتنس والجودو السعودية إلى باكو

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وصل المنتخب السعودي للرماية إلى العاصمة الاذربيجانية باكو مساء أمس للمشاركة في الدورة الاسلامية التي سيبدأ المافسات فيها غدٍ السبت.

كما وصل المنتخب السعودي للتنس أمس وسيفتتح مشاركته بالدورة غداً .

ووصل المنتخب السعودي لرفع الأثقال صباح اليوم إلى باكو الذي من المقرر أن يبدأ أولى مشاركاته غدٍ السبت.

كما وصل المنتخب السعودي للجودو إلى باكو قادماً من باريس بعد أن أنهى معسكره الإعدادي هناك حيث يفتتح مشاركته غدٍ السبت.