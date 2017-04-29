وظائف معيدات لجامعة عبدالرحمن بن فيصل في الجبيل

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أعلنت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح وظائف شاغرة لمعيدات بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل في تخصص الرعاية التنفسية ، وتقنيات التخدير ، و تقنيات علوم الاعصاب ، وعلوم المختبرات الطبية والتمريض ، وتقنية المعلومات الطبية ، والتغذية الإكلينيكية .

وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات الالتحاق من يوم غد الأحد وحتي الـ 11 من شهر شعبان الحالي على موقعها الالكتروني ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ .

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الاعلامي بالجامعة المهندس طفيل اليوسف:

أنه يشترط لشغل هذه الوظائف أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وألا يزيد عمرها عن 28 عاماً وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس انتظام من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم بمعدل لا يقل عن تقدير جيدجداً.

ومعادلة الشهادات للحاصلات عليها من خارج المملكة من وزارة التعليم ، وان لا تكون المتقدمة على رأس العمل في أي جهة حكومية.

ويجب ان يحتوي طلب التقديم الكترونياً على السيرة الذاتية و الاستمارة الخاصة بالتعيين لوظيفة معيد وتكون معبأة بالكامل ويمكن الحصول عليها من موقع الجامعة الالكتروني وصورة المؤهل.

بالإضافة إلى السجل الاكاديمي وصورة من الهوية الوطنية وخطابين إلى ثلاثة خطابات توصية والحصول على التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .